Симферополь, 5 января. Председатель комитета Госсовета Республики Крым по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал политиков из США прекратить распространять мифы о полуострове.

По его мнению, с помощью мифов американский истеблишмент пытается оспорить российскую юрисдикцию Крыма.

«Всем известно, что Крым — это историческая и неотъемлемая часть России», — заявил Гемпель.

Он также добавил, что РФ не претендует на территории южной Украины, а ситуация на Донбассе — проблема исключительно Киева.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил о неоправданных претензиях России на Крым и на юг Украины, поскольку до правления Екатерины II эти территории не принадлежали России.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за принятие такого решения. Украина, США и страны Евросоюза итоги голосования не признают, считая, что полуостров должен находиться в юрисдикции Киева.