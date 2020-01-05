Боевики ПНС обстреливают училище, убивая несогласных с введением турецких войск

Пользователь Facebook сообщает об обстреле бандой Ганивы из РСЗО «Град» военной академии в Аль-Хадба.

«Что касается бомбежек военного училища — Ганива бомбил военную академию ракетами «Града» во время вечернего сбора студентов и офицеров <…> Эта информация подтверждена в академии», — сообщает пользователь.

Причиной обстрела послужило то, что курсанты не разделяют желание ПНС превратить Ливию в колонию Турции. Отметим, что боевики Ганивы, также известные как банда «Абу Салим», подчиняются так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее жители Ливии неоднократно публиковали сообщения о том, как вооруженные группировки Ганивы арестовывали рабочих из Египта и стран Африки, заставляя их таким образом сражаться на стороне Триполи.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что с течением времени бандформирования в Триполи ведут себя все более вызывающим образом, похищая теперь не только рабочих, но и молодежь в районах аль-Хадба аль-Бадри, аш-Шаркыйя и аль-Хадба.

Напомним, главарем боевиков является Абдель Гани Кикли, известный по кличке Ганива. Вопреки заключенному союзу с радикальными исламистами, при Каддафи он провел в тюрьме 14 лет за организацию наркотрафика. После революции в Ливии «Абу Салим» по-прежнему занимается контролем наркотрафика, контрабандой алкоголя и проституцией под видом «патрулирования улиц» и «охраны госучреждений».

В настоящее время боевики Ганивы принимают участие в пытках в печально известной ливийской неофициальной тюрьме «Митига» и других «исправительных учреждениях». МООНПЛ/УВКПЧ задокументировала свидетельства о пытках и бесчеловечном отношении к задержанным женщинам: побоях, избиениях плетью, вырывании волос, оскорблениях и домогательствах. Номинально все арестованные находились под стражей министерства внутренних дел ПНС Ливии.