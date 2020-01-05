Эр-Рияд назвал «вопиющим нарушением» решение Турции отправить военных в Ливию

Эр-Рияд, 5 января. Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку военных в Ливию. Об этом говорится в заявлении МИД Королевства.

Отмечается, что решение турецких парламентариев нарушает резолюцию Совбеза ООН по Ливии. Кроме того, эскалация ситуации со стороны Анкары создает угрозы безопасности и стабильности как в Ливии, так и для других стран региона.

«Эта эскалация со стороны Турции создает угрозу безопасности и стабильности в Ливии, а также безопасности арабских государств и региональной безопасности, поскольку является вмешательством во внутренние дела арабской страны в вопиющем нарушении всех международных соглашений и принципов», — передает заявление МИД Саудовской Аравии Saudi Press Agency.

Ранее решение турецкого парламента осудил Африканский союз. Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, которые нарушают суверенитет и независимость Ливии.

Напомним, 2 января парламент Турции одобрил инициативу, которая позволяет стране направить свои вооруженные силы в Ливию. Впервые о планах Анкары стало известно в декабре. Позднее сообщалось, что так называемое Правительство национального согласия Ливии направило Турции официальный запрос о предоставлении военной помощи. СМИ неоднократно сообщали о контактах Анкары с этой ливийской структурой: по данным прессы, из Турции боевикам, поддерживающим так называемое ПНС Ливии, поставляют оружие и боеприпасы, и перебрасывают к ним джихадистов из Сирии.

Так называемое Правительство национального согласия было искусственно сформировано при поддержке Запада в 2015 году. Фактически оно опирается на незаконные вооруженные группировки, в состав которых входят террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.