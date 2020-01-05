МИД Ирана заявил о готовности страны ответить на любые угрозы США

Тегеран, 5 января. Тегеран готов ответить на любые действия США, угрожающие безопасности Ирана. Об этом заявил замглавы МИД республики Аббас Аракчи, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

«Иран готов ответить на любые угрозы или действия в отношении национальной безопасности и территориальной целостности», — заявил Аракчи послу Швейцарии, который представляет интересы США в Иране.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани.

Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате совершенного Соединенными Штатами ракетного удара по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент США. В Пентагоне назвали Сулеймани «террористом номер один в мире» и заявили, что его убийство якобы было самообороной.