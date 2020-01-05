Российские спортсмены стали жертвами информационной войны Запада против РФ

Москва, 5 января. Молодежная сборная России обыграла в овертайме команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира по хоккею.

Успехи молодежной сборной России на чемпионате, который проходит в Чехии, омрачают откровенно русофобские настроения спортивного сообщества. Ранее российские спортсмены одержали громкую победу над канадцами. Перед стартом игры капитан канадской сборной Барретт Хейтон демонстративно не снял шлем во время исполнения гимна России. После игры российские хоккеисты отказались пожать руку Хейтону. После встречи сборная Канады принесла извинения за поведение своего капитана.

Новая волна антироссийских настроений поднялась после поражения сборной Швеции. Нападающий Давид Густафссон назвал голы российских спортсменов «полной лажей» и заявил, что победа досталась россиянам незаслуженно. Еще один хоккеист сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал россиян за патриотические жесты. Эрикссону не понравилось, что празднующий заброшенную шайбу Александр Хованов поцеловал герб РФ.

«Типичная Россия. Они рассердились, когда канадский игрок не снял шлем во время исполнения их гимна. Но, видимо, проезжать мимо скамейки соперника и целовать герб — это нормально», ― заявил Эрикссон.

Комментируя возмущения Эрикссона, Хованов отметил, что никак не хотел оскорбить соперника. Свой жест российский хоккеист назвал проявлением любви к стране.

«Да, просто люблю свою страну, рад был. Сейчас не время радоваться. Надо не повторить ошибки, которые у нас были после Швеции, набраться сил, хорошо восстановиться», — сказал российский форвард.

Если прежде русофобия обходила стороной спорт, то теперь антироссийские настроения в спортивном сообществе лишь процветают. Апогеем информационной войны против РФ в спорте стало решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить сборную России от международных соревнований.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже напомнил, что у WADA нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету.

«Такова Олимпийская хартия. Мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд. Любое наказание — так это было еще со времен Римского права — должно быть индивидуально, и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом; наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в основе решения WADA лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.

Двойные стандарты в отношении российских спортсменов стали общепринятой практикой в рамках информационной войны Запада против России. Более того, за отстранение даже «чистых» спортсменов из России выступили и их конкуренты. Очевидно, что неприязнь к российским спортсменам связана вовсе не с допинговым скандалом, а с неспособностью иностранных спортсменов выдержать чистую конкуренцию.

Однако, несмотря на информационную войну со стороны иностранных коллег, российские спортсмены доказывают свое мастерство самым эффективным методом — результатом на табло.