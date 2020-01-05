Жирующему в ресторане Навальному напомнили о сидящих из-за него участников митингов

Москва, 5 января. Одиозный блогер и глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный вместе с семьей отправился на роскошный ужин в ресторан на новогодних праздниках, чем вызвал негодование пользователей Instagram.

Подписчики не оценили фото и видео кутежа и напомнили Навальному о судьбе участников запрещенных митингов в Москве, тех, кто поверил ему, но в итоге из-за провокаций оказался сначала на скамье подсудимых, а потом и вовсе в тюрьме.

«Пока ты кишку набиваешь, спровоцированные тобою дебилы под шконками кукарекают», «Параллельно надо выставить фото ребят, кто сидит на нарах по политическим делам», «А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают», — такие комментарии оставили юзеры к видео демонстративного семейного счастья Навального.

Были и те, кого возмутило то, что Навальный и его соратники собирают пожертвования на оплату штрафов на оплату ущерба, причиненного имуществу Москвы, но при этом находят возможность ходить по ресторанам.

«Кому нужно фото жирного ужина семьи безработных, жирующих за счет обмана (нецензурное слово) лохов?» — написал один из пользователей.

В ответ другой подписчик с иронией предположил, что «это все питание с биткоин-кошелька ФБК».

«Никто не подавился? Ведь вы к крабам и омарам привыкши», — с сарказмом поинтересовался еще один участник обсуждения.

Были и те, кто призвал Навального хотя бы постесняться выкладывать фото этого отдыха в Сети. Однако блогера это не затормозило и позже он выложил другое видео, на котором его наевшиеся родственники танцуют на улице. В комментариях запись назвали «танцами на костях», отмечает Nation News.