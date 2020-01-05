AP сообщила о переброске более четырех тысяч солдат США на Ближний Восток

Вашингтон, 5 января. США приступили к переброске более четырех тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Об этом сообщает агентство Associated Press (АP) со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса.

По информации издания, Вашингтон перебрасывает в Кувейт военных 82-й дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге в штате Северная Каролина. Агентство отмечает, что подразделение направлено на Ближний Восток в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Дополнительные развертывания войск отражают обеспокоенность по поводу возможных ответных действий Ирана в условиях нестабильности после удара, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани», — передает АР.

Как отметил Майк Бернс, около 700 американских военнослужащих уже отправились в Кувейт. Завершение переброски еще 3,5 тысяч десантников ожидается в течение нескольких дней.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в Багдаде. По имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», и удар был санкционирован президентом Штатов Дональдом Трампом.