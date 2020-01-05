РВСН полностью оснастят современным вооружением к 2024 году

Москва, 5 января. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью вооружатся современными ракетными комплексами к 2024 году. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что к указанному сроку войска избавятся от устаревшего вооружения, оставшегося от советской эпохи.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в ушедшем году доля новейших ракетных комплексов уже составляла 76%. В РВСН в этот период было передано около 100 единиц современной техники и вооружения.

Военные также отмечают, что военно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности РВСН, своевременно поставляя войскам необходимое оружие.

На данный момент в РВСН на вооружении состоят семь типов ракетных комплексов. Четыре из них являются комплексами стационарного базирования, это системы «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». Передвижные комплексы представлены системами «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Минобороны планирует перевести силы РВСН на новые комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».