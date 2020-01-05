Бортпроводница сломала ногу в семи местах во время турбулентности

Москва, 5 января. Бортпроводница упала и сломала ногу в семи местах во время турбулентности. Об этом пишет The Sun.

Стюардесса выполняла свои служебные функции и катила тележку с едой, когда самолет вошел в зону турбулентности. В результате падения на пол, она получила серьезные травмы, передает РЕН ТВ.

Девушку госпитализировали сразу по прибытии на землю. Медики провели операцию по установке металлических пластин в ногу. Пострадавшая на два месяца лишилась возможности передвигаться.

Ранее ФАН сообщал, что гимнастка во время выполнения акробатического номера под куполом упала с высоты в цирке Владивостока.

Кроме того, артист передвижного цирка во время выступления в Тольятти потерял равновесие и сорвался с каната на глазах взрослых и детей. По словам очевидцев, артиста доставили в Медгородок. Согласно предварительным данным, падение обошлось без переломов.