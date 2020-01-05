Тело генерала Касема Сулеймани доставили в Иран. События дня. ФАН-ТВ

Тело Касема Сулеймани доставили в Иран В Иране продолжается национальный траур по Касему Сулеймани. Тело генерала, убитого военными США, сегодня доставили на родину. На церемонии прощания собрались тысячи человек. Выкрикивая антиамериканские лозунги, они вышли с портретами Сулеймани и тех, кто сопровождал его в злополучной поездке 3 января. Тогда Штаты нанесли авиаудар по кортежу иранского генерала в Багдаде. Вместе с ним погибли еще 10 человек из Корпуса стражей исламской революции и местного шиитского ополчения. Трехдневный траур по жертвам был объявлен не только в Иране, но и в Ираке, где прощальная церемония началась еще накануне. Но, судя по всему, на этом дело точно не закончится, ведь Тегеран уже пообещал отомстить Вашингтону за убийство. Но это не слишком пугает президента США Дональда Трампа. Сегодня он пригрозил Ирану сокрушительным ударом по 52 стратегическим объектам. В том случае, если американцы увидят для себя какую-либо угрозу.

Радикалы обстреляли военную базу в Кении Военно-морская база, где расположены силы США, подверглась обстрелу в кенийском округе Ламу. Информацию уже подтвердило африканское командование Штатов. По предварительным данным, ответственность за атаку несут радикальные исламисты из «Аш-Шабаб». Это группировка тесно связанна с запрещенной в России «Аль-Каидой». СМИ сообщают, что удалось ликвидировать четырех боевиков, которые во время нападения успели поджечь топливные баки на военной базе. Посольство нашей страны в Кении уже призвало наших сограждан избегать мест массового скопления людей и проявлять бдительность.

Шесть туристов погибли при ДТП в Италии Шесть человек погибли, еще 11 пострадали из-за ДТП в курортном итальянском городке Люттах, на границе с Австрией. Виновником аварии, предположительно, стал 28-летний мужчина, который на полном ходу влетел в толпу пешеходов. И, вдобавок ко всему, был сильно пьян. Жертвами, как сообщают итальянские СМИ, стала группа туристов-студентов из Германии — в момент ЧП они как раз собирались покинуть Южный Тироль, дожидаясь автобуса. Еще трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, а водитель задержан и дает показания полиции.