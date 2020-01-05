Дудчак объяснил, как закон о надежном Рунете защитит Россию от «твиттерных революций»

Москва, 5 января. Закон о надежной работе Рунета поможет защитить российских пользователей от токсичного влияния из-за рубежа, уверен экономист и политолог Александр Дудчак.

Он напомнил, что россияне стали чаще пользоваться мобильным интернетом. В 2019 году общий трафик по сравнению с 2018 годом вырос в полтора раза. В связи с большой востребованностью вопрос о защите российского сегмента Интернета встал особенно остро, для этого и был принят этот закон, подчеркнул эксперт.

Дудчак подчеркнул, что в истории были случаи, когда некоторые страны были отключены от глобальной Сети по политическим причинам. Одним из недавних примеров было отключение Интернета в Сирии в 2017 году. США тогда установили программное обеспечение от Агентства национальной безопасности, и американские спецслужбы могли следить за сирийскими пользователями.

Специалист также отметил, что опасность может исходить не только из-за рубежа, но и от западных структур, финансируемых из-за рубежа, которые активно работают как в РФ, так и в других странах мира.

«Я имею в виду так называемые НКО. Устойчивый российский интернет в этом плане очень нужен», — отметил он в комментарии изданию iReactor.

Дудчак еще раз обратил внимание на то, что закон о надежной и бесперебойной работе Рунета — адекватный ответ на современные вызовы, ведь попытки зарубежного вмешательства в дела суверенных государств через Сеть, к сожалению, распространенная практика. За примерами, по его словам, не нужно ходить далеко: взять хотя «твиттерные» революции, которые проводят в разных странах, но сценарий при этом всегда одинаковый.