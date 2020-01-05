Дудчак объяснил, как закон о надежном Рунете защитит Россию от «твиттерных революций»

Москва, 5 января. Закон о надежной работе Рунета поможет защитить российских пользователей от токсичного влияния из-за рубежа, уверен экономист и политолог Александр Дудчак.
Он напомнил, что россияне стали чаще пользоваться мобильным интернетом. В 2019 году общий трафик по сравнению с 2018 годом вырос в полтора раза. В связи с большой востребованностью вопрос о защите российского сегмента Интернета встал особенно остро, для этого и был принят этот закон, подчеркнул эксперт.
Дудчак подчеркнул, что в истории были случаи, когда некоторые страны были отключены от глобальной Сети по политическим причинам. Одним из недавних примеров было отключение Интернета в Сирии в 2017 году. США тогда установили программное обеспечение от Агентства национальной безопасности, и американские спецслужбы могли следить за сирийскими пользователями.
Специалист также отметил, что опасность может исходить не только из-за рубежа, но и от западных структур, финансируемых из-за рубежа, которые активно работают как в РФ, так и в других странах мира.
«Я имею в виду так называемые НКО. Устойчивый российский интернет в этом плане очень нужен», — отметил он в комментарии изданию iReactor.
Дудчак еще раз обратил внимание на то, что закон о надежной и бесперебойной работе Рунета — адекватный ответ на современные вызовы, ведь попытки зарубежного вмешательства в дела суверенных государств через Сеть, к сожалению, распространенная практика. За примерами, по его словам, не нужно ходить далеко: взять хотя «твиттерные» революции, которые проводят в разных странах, но сценарий при этом всегда одинаковый.
«В этих условиях России необходимо защищать себя. Это не мания преследования, не паранойя, не теория заговора. Это совершенно очевидные вещи, которые используются во всем мире», — добавил политолог.