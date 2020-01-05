Трамп атакует силы Ирана, продолжая войну за нефть Сирии

Мощные взрывы прогремели на базе проиранского ополчения на востоке Сирии, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Новый удар мог быть нанесен авиацией США, активно действующей на границе Ирака и Сирии. Федеральное агентство новостей продолжает следить за развитием эскалации в регионе.

Удар по силам, борющимся с ИГИЛ

База «Имам Али» подвергалась атакам и в прошлом, отмечает Telegram-канал «Рыбарь» (@rybar). Ряд источников утверждают, что там базируются войска иранского Корпуса стражей Исламской Революции, другие — что она является центром координации операций против террористов «Исламского государства1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) на востоке Сирии. Следует отметить, что информация об авиаударе по «Имам Али» официально не подтверждена.

Собственную версию выдвинули израильские источники: по базе в Сувайе близ границы Ирака и Сирии нанесли удар два израильских истребителя F-35I. Согласно заявлениям анонимных источников, целью ВВС Израиля якобы стали несколько ракетных установок, «которые готовились нанести удар по целям на Голанских высотах следующей ночью».

#BREAKING: The airstrike targeting #IRGC & #PMU at Suwayyah & Hiri near #AbuKamal, #Syria-#Iraq border is carried-out by 2 F-35Is of #Israel Air Force. According to my source, they targeted several launchers which were going to launch missiles at #GolanHeights tomorrow night! pic.twitter.com/CdNCdULd0g — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 4, 2020

Иран готовится к ответу

Переброска проиранских сил на восток Сирии началась еще до внезапного убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Агентство DeirEzzor24 утверждает, что 10 дней назад на базу «Имам Али» в Абу-Кемале прибыли 100 бойцов ополчения «Фуадж аль-Сайида Зейнаб» во главе с Хаджи Майтхамом, которые приняли участие в операциях против ячеек ИГИЛ в Сирийской пустыне.

«Рыбарь» отмечает, что на базе «Имам Али» дислоцированы силы проиранских формирований «Харакат Хезболла ан-Нуджаба», которые в ближайшее время могут быть причислены США к списку террористических организаций. «Харакат ан-Нуджаба» были непосредственно связаны с убитым командиром иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генералом Касемом Сулеймани.

В ближайшее время вероятны новые атаки против иранских целей как в Ираке, так и в Сирии. После того как власти Ирана поклялись «сурово отомстить» за убийство Сулеймани, Вашингтон стремится парализовать действия зарубежных сил КСИР на всем Ближнем Востоке. При этом Тегеран не называет места и времени будущего ответа.

Автор кровавой эскалации

Дональд Трамп, которого по праву можно считать «автором» новой эскалации на Ближнем Востоке, продолжает атаковать Иран в Twitter. Хозяин Белого дома заявил, что США готовы ударить по 52 целям в Иране. Трамп пригрозил, что Пентагон готов нанести удары по «крайне важным целям для иранской культуры».

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

«…Если Иран ударит по американцам или американским объектам, я предупреждаю: мы нацелились на 52 объекта в Иране (которые символизируют 52 американских заложника, которые были захвачены Ираном много лет назад), некоторые крайне важные для Ирана и иранской культуры, и мы нанесем по этим целям удар ОЧЕНЬ БЫСТРО И ОЧЕНЬ ЖЕСТКО. США больше не потерпит угроз», — объявил Трамп в Twitter.

Многие читатели напомнили президенту США, что удары по культурным и историческим объектам являются военным преступлением. Того же мнения придерживается и глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф. Вполне очевидно, что угрозами Трамп не пытается заставить Тегеран «задуматься» - напротив, он делает все для дальнейшей эскалации. При этом он не считается не только с мнением народа и Конгресса США, но даже с мнением Пентагона.

Даже Пентагон выступал против убийства Сулеймани

Ранее агентство The New York Times выяснило, что Трамп отдал приказ об убийстве генерала Сулеймани вопреки мнению руководства Пентагона и объективным данным разведки. Вопреки заявлениям Трампа и чиновников в Белом доме, не было никаких признаков того, что визит генерала Сулеймани в Багдад связан с подготовкой новых атак на американские силы.

Однако Трамп, которого поддержали глава Госдепартамента (бывший глава ЦРУ) Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс, отверг возражения военных, которым было приказано бросить в Ирак дополнительные силы и быть готовыми к эскалации конфликта.

Как отмечает The New York Times, сейчас первые лица Пентагона отмалчиваются, никак не комментируя решение Трампа. По всей видимости, президент США смог поссориться со всеми структурами американской власти, кроме Госдепартамента (который с приходом Помпео стал филиалом ЦРУ) и Агентства по национальной безопасности США, которое выявляет угрозы внутри Штатов.

Красный флаг мести над Ближним Востоком

А над всем Ближним Востоком реет красный «флаг имама Хусейна», поднятый впервые в истории. Для иранских шиитов красный флаг, поднятый над мечетью Джамкаран в священном городе Кум символизирует бесчестно пролитую кровь, за которую следует отомстить — популярность генерала Касема Сулеймани в Иране настолько велика, что его вознесли практически до одного уровня с имамом-мучеником. Проиранские силы в Ираке призвали иракских военных и мирных жителей держаться подальше от американских военных объектов.

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.



Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri — SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020

«Мы определили ключевые объекты США в регионе уже давно, — приводит агентство Tasnim News слова командующего КСИР генерала Гулямали Абухамзе. — 35 жизненно важных американских позиций в регионе находятся в пределах досягаемости Ирана, как и Тель-Авив — сердце и жизнь США».

Нападения уже происходят. Минувшей ночью произошли первые удары по американским объектам в Ираке: три ракеты упали на территории авиабазы «Балад» к северу от столицы Ирака, а еще одна взорвалась в «зеленой зоне» Багдада, неподалеку от посольства США. Вероятно, что это еще не ответ Ирана, считают эксперты, — шиитское ополчение в Ираке даже без приказа готово мстить за своего лидера Абу аль-Мухандиса, погибшего вместе с Сулеймани.

Нефть остается главной целью для Трампа

Тем временем удары в районе Абу-Кемаля наглядно показывают, что главной целью США в регионе — как Трамп объявил в прошлом году — остаются нефтяные ресурсы Сирии, захваченные с помощью ИГИЛ и проамериканских вооруженных формирований курдов. Трамп и израильская авиация по сути поддерживают рост активности ИГИЛ на востоке Сирии, сковывая действия иранских сил.

В течение минувшего года на нефтегазовых месторождениях на левом берегу Евфрата были собраны все оставшиеся в Сирии американские военные, значительное число наемников Blackwater, а также значительные курдские силы. Факты говорят о том, что месторождения остаются под контролем террористов ИГИЛ.

Долгое время проиранские формирования на востоке Сирии вели себя сдержанно по отношению к проамериканским силам на том берегу Евфрата, однако теперь ситуация может измениться. Впрочем, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, Тегеран выберет более эффективный и практически бескровный путь для вытеснения США из Сирии.

В разговоре с Федеральным агентством новостей глава информационно-аналитического центра «Кассад» отметил, что удары на границе практически не влияют на операции Ирана в регионе.

«Иран по-прежнему имеет все возможности для того, чтобы перебрасывать силы из Ирака в Сирию и обратно и может варьировать эти силы, используя их в регионе по необходимости, — напомнил Рожин. — Предыдущие удары показали, что удары по проиранским силам приводят скорее к обратным результатам — позиции этих организаций усиливаются, а потери в живой силе для этих ополчений несущественны».

Однако настоящей катастрофой для планов США может стать закон о выводе иностранных сил из Ирака, который был внесен в парламент Ирака сразу же после убийства Сулеймани представителями крупнейших шиитских фракций «Саирун» и «Фатх».

«Для того, чтобы изгнать американцев из Сирии основное средство — принятие закона о выводе иностранных сил парламентом Ирака. Это подорвет перспективы длительного нахождения американских войск в Сирии, поскольку войска в Сирии в основном снабжаются из Ирака — если американцы уйдут оттуда, то схлопнется американское военное присутствие в Сирии», — указал Борис Рожин.

Военный эксперт отметил, что любой рост эскалации между США и Ираном ставит под угрозу Израиль.

«Удары по Израилю вероятны, если конфликт с США приведет к ударам по территории Ирана. Тогда удары последуют, и в Тегеране уже предупреждали об этом. Удары, вероятно, будут осуществляться руками «Хезболлы» и других шиитских формирований с территории Сирии. Менее вероятны, хотя и не исключены, удары из Ирана баллистическими ракетами. Они способны достигнуть территории Израиля и неплохо показывают себя в последние годы даже против ЗРК Patriot», — предупредил Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.