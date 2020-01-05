Астроном Вибе исключил негативное влияние сближения Земли с Солнцем на здоровье россиян

Москва, 5 января. Солнце максимально сблизилось с Землей 5 января, об этом сообщила сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

«В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год», ― сообщила Кошман в комментарии ТАСС.

В начале января расстояние между Землей и Солнцем составило 147 млн километров, сообщает Пятый канал. Самое большое расстояние от Солнца Земля проходит в начале июля ― 152 млн километров, пишет «Газета Кемерова».

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал в комментарии НСН, что астрономическое явление происходило более четырех миллиардов раз, оно совершенно обыденно.

Специалист исключил негативное влияние сближения Земли с Солнцем на здоровье россиян. Астрономическое явление не влияет на головные боли, заключил Вибе.

«Мне ничего не известно, чтобы люди именно из-за Солнца в начале января жаловались на плохое самочувствие», ― отметил специалист.

Напомним, 22 декабря состоялось зимнее солнцестояние — самый короткий день в году в Северном полушарии, а предшествующая ему ночь является самой длинной. С зимним солнцестоянием связаны многовековые традиции и мистические практики, подробнее о которых можно узнать в материале Федерального агентства новостей.