Военный эксперт Козюлин рассказал, каким оружием Трамп угрожает Ирану

Военный аналитик Вадим Козюлин предположил, что президент США, заявляя о готовности нанести 52 удара по Ирану, может угрожать Тегерану крылатыми ракетами.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что в случае ответных действий Тегерана на убийство командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани Соединенные Штаты ударят по Ирану новейшим оружием.

По словам главы американского государства, США потратили два триллиона долларов на разработку и производство военной техники.

«Мы, безусловно, самые могущественные и лучшие в мире. Они (Иран — Прим. ФАН) напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они атакуют снова, чего я бы настоятельно не рекомендовал им делать, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо!» — написал президент.

Комментируя заявление Дональда Трампа, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что рамках международного права Соединенные Штаты «совершили акт агрессии, напав на иностранного военного и теперь, в общем, нарушив правила, они могут и ожидают того же в ответ».

«И это, безусловно, исключительно дестабилизирует ситуацию в регионе. У Ирана есть чем ответить, они могут ударить по американским военным базам — как в Ираке, так и во всем регионе. И если дойдут до крайностей, могут нанести удар даже по Израилю, но это приведет к началу новой войны, потому что ответ уже будет идти и от Израиля, и от Штатов. Думаю, все постараются пока ограничиться словесными ударами, но при этом все равно какие-то последствия будут, тот же Иран сможет задействовать свои прокси-силы, то есть не напрямую, а через своих союзников, сподвижников», — говорит эксперт.

Действительно, Иран может задействовать свои многочисленные прокси-силы для проведения диверсионных операций в районах американских посольств и даже в непосредственной близости от военных объектов США. В ответ на это Вашингтон может задействовать то «прекрасное» вооружение, о котором и писал Трамп.

«Арсенал США давно известен — это крылатые ракеты разных модификаций. Они же именно на них сделали упор в своей военной доктрине. Кроме того, они туда еще могут подтянуть свой флот, и, в общем, будет такая война нервов и слов. Да, вероятность начала локальной войны на Ближнем Востоке сохраняется, но ситуация не перерастет в более серьезный конфликт, потому что никто не заинтересован в этом сегодня, слишком велики риски для всех участников и тем более для Трампа, который накануне выборов. Хотя тут есть варианты, у Трампа сегодня сложная ситуация и он может ею воспользоваться для того, чтобы «разрулить» свои внутренние проблемы, но в принципе я думаю, что в США новый военный конфликт не устроит никого, даже сторонников Трампа», — заключил Козюлин.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана по американцам. В то же время командующий КСИР генерал Хосейн Салами заявил, что ответ на убийство Соединенными Штатами военачальника Сулеймани будет включать в себя стратегическую месть Тегерана.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января во время ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал отомстить США.