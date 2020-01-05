Американский дипломат Тейлор рассказал, чему военные США учатся у украинцев

Киев, 5 января. Украинские военные осведомляют своих коллег из США о «российской технике и тактике». Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Дипломат подчеркнул важность контактов в военной сфере между Киевом и Вашингтоном.

«Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике», — отметил Тейлор.

Больше всего американского дипломата заинтересовало использование Вооруженными силами РФ беспилотных летательных аппаратов.

«Когда я был военным, дроны были новинкой. Даже в Ираке. Это совершенно новый феномен для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев это новая практика. И Соединенные Штаты начали усваивать эти уроки», — заметил Тейлор.

Уильям Тейлор работал послом США на Украине с 2006 по 2009 год. В 2019 году по инициативе госсекретаря Майка Помпео был назначен временным поверенным в делах США на Украине. Свой пост Тейлор оставил в январе 2020 года. Вместо него на эту должность была назначена замглавы американской миссии Кристина Квин.