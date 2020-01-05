Последнее видеообращение больного раком онколога Павленко опубликовано в Сети

Москва, 5 января. Последнее видеообращение петербургского онколога Андрея Павленко, который сам боролся с раком, опубликовано в Сети. Врач пожелал, чтобы не прекращалось информирование о методах лечения недуга.

Ролик опубликован на Youtube-канале «Такие дела». В нем Павленко просит помочь гранту, который носит его имя, сообщают «Невские новости».

«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер», — так обращается к своей аудитории онколог.

По его словам, грант будет способствовать распространению информации о методах лечения рака.

Собранные деньги будут поделены на две части: одна половина будет передана проекту Павленко, а вторая – направлена на оказание поддержки семьи врача.

Напомним, хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко обнаружил, что болен раком желудка в 2018 году.

Несмотря на это, медик продолжал работать в клинике и даже проводил операции. Более того, Павленко вел масштабную просветительскую работу, выступал на всероссийских конференциях и создал собственный благотворительный фонд Cancer Fund.

В начале 2020 года Павленко написал прощальное письмо, в котором сообщил, что у него больше нет шансов на выздоровление, но призвал не опускать руки тех, кто еще продолжает лечение. 5 января петербургский онколог, два года боровшийся с раком желудка, скончался.