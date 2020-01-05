Шесть немецких туристов погибли в ДТП с пьяным водителем в Италии

Рим, 5 января. Пьяный водитель врезался на большой скорости в группу туристов в итальянском курортном городе Лутаго. Жертвами ДТП стали шесть туристов из Германии, сообщает портал Local Italy.

По данным портала, группа туристов из 17 человек ночью в воскресенье ждала автобус у выхода из клуба. Авария произошла в 01.15 по местному времени (03.15 по московскому времени). 6 человек погибли на месте, 11 пострадали. Один из пострадавших был доставлен на вертолете в австрийский Инсбрук.

Как сообщает газета Corriere Della Sera, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель. Полиция зафиксировала у него чрезвычайно высокий уровень алкоголя в крови. На месте ДТП работают около 160 сотрудников спасательных служб Италии, устанавливаются имена погибших.