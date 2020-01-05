«Ночные волки» показали детям русские народные сказки на новый лад. ФАН-ТВ

Русские народные сказки в необычном исполнении предстали перед зрителями в московском байк-центре Sexton. Одним из организаторов мероприятия стал основатель и лидер легендарного мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

Дети по-новому увидели привычные образы героев легендарных русских сказок: Василису Прекрасную, Чудо-Юдо, Бабу Ягу и других. Дух русской культуры передавался в народных танцах и рассказе классических былин. Одним из главных героев сказки стал Георгий Победоносец.

Атмосферу субкультуры любителей и поклонников мотоциклов передали яркие выступления артистов, праздничные сцены сменялись мотоциклетными трюками Stunt Riding. Сказки о мертвой царевне, семи богатырях, Соловье-Разбойнике, Змее Горыныче и русских богатырях буквально оживали под рев моторов и металлический лязг техники.

«Мы не случайно называем наш спектакль еще и литературном действием. Это не просто новогодняя сказка, но это еще и сказка с глубоким смыслом. Для того, чтобы родители еще могли рассказать что-то своим детям, а может быть наоборот, ведь иногда дети бывают умнее родителей, еще лучше им объяснят, о чем эта сказка», — поделился Александр «Хирург» Залдостанов.

Без поздравления Деда Мороза не обошлось. Зимний сказочник поздравил ребят и их родителей с Новым годом и пожелал им успехов в любых начинаниях.

Мероприятие также посетила Мария Бутина, вернувшаяся в Россию в октябре прошлого года после полуторагодового заключения в США. По словам девушки, у нее и у «Ночных Волков» есть много общего, и возможно, это станет началом нового сотрудничества.