Политолог Решмедилова ожидает снятия с России европейских санкций



Антироссийские санкции остаются одним из самых обсуждаемых вопросов на Украине. Во времена президента Украины Петра Порошенко ими было принято гордиться, как персональной заслугой Киева, и призывать к дальнейшему ужесточению рестрикций. При новом президенте Владимире Зеленском воинственные призывы все чаще уступают место здравому смыслу — вместо санкционной войны расширяются торговые связи. Киевские эксперты все чаще говорят о том, что «с Россией нужно торговать, а не воевать».

Порошенко на полном серьезе считал антироссийские санкционные ограничения, введенные Западом, своей личной заслугой. И даже включал этот пункт в различные отчеты о своей работе, новогодние поздравления украинцев и т.д. Зеленский же подходит к новогодним поздравлениям народа с большей смекалкой. Но, тем не менее, все равно периодически оговаривается — мол, надо сохранять давление на Россию «как минимум до окончания войны в Донбассе».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко время от времени обещает, что «попросит Европу усилить давление на Россию, чтобы ситуация не откатилась назад до военного противостояния». Впрочем, звучат эти призывы без прежней порошенковской страсти. А до реальных шагов дело, как правило, вовсе не доходит. И хотя Евросоюз уже шестой год автоматически продлевает невыгодные для него антироссийские санкции, так происходит во многом потому, чтобы не разрушить пресловутое «европейское единство».

Как сообщила Федеральному агентству новостей киевский политолог Александра Решмедилова, политика Запада в отношении России медленно, но неуклонно меняется. Поэтому уже в ближайшем будущем как Европе, так и Украине будет более выгодно пойти на компромисс с Россией, нежели из последних сил сохранять нынешние экономические ограничения.

«Санкционная политика — это сегодня едва ли не единственный серьезный механизм «сдерживания» России. Все остальные инструменты, на мой взгляд, сегодня малоэффективны, — признала Решмедилова. — Можно по-разному оценивать влияние и экономический эффект от уже введенных санкций. Многие аналитики считают, что они не принесли и не принесут должного эффекта. Однако ослаблять или полностью отменять санкции в отношении России в одностороннем порядке — значит, убирать последний «рычаг влияния» на нее».

По мнению политолога, нынешняя слабая уязвимость РФ для санкций объясняется тем, что «Россия слишком большая, у нее очень длинный «тормозной путь», а ее экономика может очень чутко перестраиваться, меняться и адаптироваться под условия санкционного режима».

«Мне кажется, на примере вот этой санкционной политики против РФ цивилизованный мир должен сделать для себя вывод о том, что сам по себе механизм экономических рестрикций — не столь эффективен, как кажется, — говорит Решмедилова. — Необходимо помнить и о том, что санкции — это «палка о двух концах». И она в итоге бьет не только по стране, на которую наложены санкции, но и по тем странам, которые их наложили. И это очень чувствуется в случае Украины и некоторых других стран, чья экономика сегодня значительно меньше, чем экономика РФ».

Поэтому, считает аналитик, нет ничего странного, что в последнее время разговоры в духе «антироссийские санкции необходимо приостановить, частично снять и т.д.» исходят не от Москвы, а от представителей некоторых европейских стран, которые ввели их в 2014-м по требованию Соединенных Штатов.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что изменить или просто скорректировать политику России с помощью экономических санкций не удалось, как рассчитывали их инициаторы, — говорит Александра Решмедилова. — Причем ключевыми в данном случае являлись именно санкции, наложенные Евросоюзом. Теперь же внутри ЕС все шире идет широкая дискуссия не только о том, ослаблять санкции против РФ или нет. В кулуарах европейских саммитов вопрос стоит шире — «Что делать с Россией и как к ней относиться?». Как известно, предложения вернуть РФ в состав «большой восьмерки» прозвучали уже не от одного мирового лидера — Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и т.д. Сюда же относится кейс и с возвращением России в ПАСЕ».

По словам Решмедиловой, от России в мире уже давно перестали демонстративно отворачиваться. А вместо этого начали думать о том, как выстраивать отношения с ней на новом этапе.

«В этом смысле Европа как раз находится в процессе такой адаптации. Там считают, что с Россией необходимо восстанавливать торговые отношения — ведь переориентировать многие виды европейской продукции, особенно аграрной, на другие рынки за прошедшие пять лет так и не получилось», — считает Решмедилова. — Кроме того, в Европе намерены усиливать энергетическое сотрудничество с Москвой. Там понимают, потребности европейцев в энергоносителях будут только расти, и других источников дешевой энергии, кроме РФ, у европейцев не предвидится».

По мнению киевского аналитика, в ближайшие полгода-год европейцы будут вынуждены пересмотреть санкционную политику в отношении РФ.

«Это будет либо частичная либерализация, либо полный пересмотр рестрикций против России», — прогнозирует Решмедилова. — «Нужно заново налаживать диалог, потому что только с помощью диалога можно изменить нынешнюю кризисную ситуацию. Причем это понимают не только в Европе, но и на Украине — судя по тем шагам, которые предпринял в последние месяцы президент Зеленский. На мой взгляд, необходимость диалога с Россией признают и в Вашингтоне, об этом неоднократно говорил Дональд Трамп, советовавший нашему президенту «идти и договариваться с (президентом России. — Прим. ФАН) Владимиром Путиным».

При этом политолог признала — на Украине по-прежнему звучат призывы «закручивать гайки» и «применять болевые приемы» против России, а также утверждения, что «против силы может быть только сила». Однако они сегодня уже далеко не так популярны среди украинцев, как еще несколько лет назад.

«На мой взгляд, в мире сейчас идет такой медленный, но неуклонный разворот в сторону России — причем нельзя четко зафиксировать, на сколько градусов и в какую сторону. При этом на высшем политическом уровне все чаще допускается мысль, что уже в ближайшее время санкции против России могут пересмотрены, приостановлены или частично сняты, — указывает эксперт. — Но при этом нужно четко понимать — в обмен на что? И здесь уже возникает вопрос к самой России — на что она готова пойти для того, чтобы санкционный режим был смягчен? Будет ли это симметричный ответ или несимметричный? Ведь даже если европейцы сделают «широкий реверанс» в адрес Кремля, там в ответ могут всего лишь «поднять бровь».

В любом случае, считает Александра Решмедилова, говорить о частичном снятии санкций с РФ пока рано, пока мы видим только формирование зачатков нового отношения к этой стране.

«При этом и на самой Украине действует большое количество рестрикций в отношении России, и все они действуют на разные сроки, в разных направлениях — в общем, здесь царит полный разнобой. На мой взгляд, украинские санкции должны быть как-то систематизированы и синхронизированы — и персональные, и юридические, и по Крыму, и по Донбассу, и прочие. Только после этого Киев может сделать какие-то конкретные предложения по отмене части санкций — в ответ на какие-то уступки со стороны России», — считает аналитик.

Кроме того, украинскому руководству предстоит определиться: продолжает оно «воевать с Россией» или намерено восстанавливать с ней торговые отношения.