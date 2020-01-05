«Нафтогаз» Украины обвинили в коррупции и лоббировании американского газа

С началом 2020 года в украинском политикуме вновь возобновились слухи о скорой волне отставок руководителей крупнейших госкомпаний. В первую очередь, речь идет о скорой отставке нынешнего главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, открыто выступающего против прямых поставок «голубого топлива» из России. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Первого января компания «Оператор газотранспортной системы Украины» начала работу в соответствии с новыми российско-украинскими соглашениями, которые были заключены 30 декабря 2019 года. Москва и Киев подписали соглашение о транзите российского газа через Украину в Евросоюз на 2020 год в объеме 65 млрд кубометров. Вскоре глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания «не в восторге» от этого соглашения, но она вынуждена их выполнять, так как это «является элементом компромисса между Москвой и Киевом».

По мнению украинских политологов, на прямые поставки газа из России на Украину, которые дадут глоток свежего воздуха рядовым потребителям и промышленности, можно будет выйти только после ухода Коболева с поста главы «Нафтогаза». Аналитики прогнозируют: отставка скандального главы компании, чья позиция все больше идет вразрез с поведением Банковой, может состояться уже в конце февраля — начале марта.

«Руководитель «Нафтогаза» становится все более токсичной фигурой в украинской политике», — считает энергоэксперт Геннадий Рябцев. — «Кроме того, он прямо олицетворяет интересы сторонников сохранения высоких тарифов на энергоресурсы под видом борьбы за «энергетическую независимость Украины». Складывается впечатление, что Андрей Коболев не национальные интересы отстаивает, а транснациональные. И что он является прямым лоббистом сокращения любых поставок из РФ в Евросоюз, чтобы сжиженный газ из США поставлять через польскую трубу».

Кроме того, говорит Рябцев, бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и политики, которые ранее всемерно поддерживали Коболева, «сегодня превратились в политических маргиналов, не имеющих никаких перспектив».

«Президент Зеленский должен понимать — если он будет продолжать политику Порошенко, то вскоре сам превратится в Порошенко. Причем для этого нужно не так уж много времени», — считает Геннадий Рябцев. — «Впрочем, у Коболева есть и другие раздражающие факторы — например, его непомерно высокая зарплата, а также многомиллионные бонусы, которые он и его заместители получают по итогам каждого года».

По словам эксперта, в 2019 году Коболев получал в среднем 31,5 тысячи евро в месяц (в 136 раз больше средней зарплаты на Украине).

«Я считаю, что и с экономической, и с морально-этической точки зрения такая огромная зарплата в бедной стране — это ненормально», — признает аналитик. — «Но зарплаты и премии чиновников такого ранга, как Коболев, утверждаются решением Наблюдательного совета «Нафтогаза» и Кабинета министров. И для того, чтобы разорвать контракт с Коболевым, правительству нужны веские причины. Пока формальных причин для увольнения Коболева нет. Но если он продолжит открыто бороться против прямых поставок газа из России, то на Банковой их обязательно найдут».

Впрочем, по мнению Геннадия Рябцева, более вероятно, что власти просто дождутся истечения очередного контракта Андрея Коболева — он заканчивается в начале марта 2020 года.

«Поведение Андрея Коболева, а также размер его заработков вызывает возмущение у 99% жителей Украины, так как это выглядит просто издевательством», — считает Рябцев. — «Кроме того, даже экспертам непонятно, в чем именно заключается эффективность работы правления НАК «Нафтогаз Украины». Непонятно и то, в чем вообще сегодня заключается функция главного офиса этой компании — особенно после того, как в результате анбандлинга «Нафтогаз» потерял трубопроводные мощности».

Также аналитик сообщил, что абсолютно неясно, куда деваются средства из бюджета «Нафтогаза», которые поступали от транзита российского газа.

«Украинцам любят рассказывать о неких «трех миллиардах долларов», которые потеряет бюджет Украины, если газовый транзит из России прекратится», — напоминает эксперт. — «Но если проанализировать поступления от главного офиса «Нафтогаза», который вообще ничего не производит, не транспортирует и не эксплуатирует, то оказывается, эти поступления в бюджет Украины в несколько раз меньше, чем три миллиарда долларов, про которые нам постоянно трубят в СМИ».

Также экономист отметил: сравнение общей зарплаты главного офиса «Нафтогаза» с суммарной зарплатой тех, кто непосредственно занимается транспортировкой газа, поражает воображение.

«Те 800 человек, которые работают в главном офисе «Нафтогаза» на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, получают намного больше, чем 20 тысяч человек, которые работают в «Укртрансгазе», — говорит Рябцев. — «И этот перекос нужно исправлять. Для этого Кабмину достаточно внести изменения в устав «Нафтогаза Украины» и в Положение о Наблюдательном совете компании. По закону правительство в любую минуту может распустить Набсовет, поскольку является единственным акционером «Нафтогаза». Было бы желание — и все можно исправить за пару недель».

По мнению эксперта, политика в отношении «Нафтогаза Украины» станет для «команды Зе» реальной проверкой на борьбу с коррупцией. В случае, если Андрей Коболев останется на своем посту после марта 2020 года и с ним подпишут новый контракт, станет ясно, что все заявления о «войне с коррупционерами до победного конца» — не более чем декорация, заключает Рябцев.