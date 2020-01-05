Около 500 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

Дамаск, 5 января. Около 500 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за прошедшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Российские военные сообщили о возвращении 488 сирийских беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 488 беженцев, в том числе из Ливана, через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 212 человек (женщин — 64, детей — 108), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 276 человек (женщин — 83, детей — 141)», — отмечается в бюллетене.

Кроме того, двое беженцев вернулись в места своего постоянного проживания.

Также в Минобороны сообщили, что саперные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Сирийские специалисты обезвредили 33 взрывоопасных предмета.