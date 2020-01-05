Навальный и Ко тратят донаты сторонников на интернет-травлю оператора Yota

Москва, 5 января. Оператор Yota подвергся интернет-травле, а денег на нее не жалеет одиозный блогер Навальный, глава признанного иноагентом ФБК.

Навальный и его соратники утверждают, что Yota якобы «участвовала в похищении» одного из сотрудников ФБК, уклониста Руслана Шаведдинова. Его забрали в армию 24 декабря и сейчас он проходит службу на Новой Земле. «Оппозиционеры» считают, что оператор якобы специально отключил сим-карту Шаведдинова, чтобы тот не смог связаться с коллегами-юристами и снова избежать службы.

Юрист ФБК Любовь Соболь уже похвасталась, что Telegram-канал «ЖЮ» отказался от рекламы «Йоты» из-за ситуации с Шаведдиновым. По мнению экс-кандидата в депутаты МГД, это и есть «солидарность», хотя больше похоже на сделку «ЖЮ» с ФБК, по условиям которой канал получает от Навального рекламу.

В канун Нового года русскоязычный сегмент Twitter наводнили посты с тегом #yota. Микроблогеры дублировали негативные тезисы Навального об этом операторе. Активировались боты и в других соцсетях. При этом некоторые открыто говорят, что так «мстят» за Шаведдинова.

Как отмечает «Политика сегодня», интересно в данном случае то, на какие деньги оплачивается «работа» этих yota-троллей. Ведь «ФБК» предстоит выплатить многомиллионные штрафы за ущерб имуществу Москвы после запрещенных акций протеста в столице летом этого года. На их выплату навальнисты активно собирают пожертвования россиян. Возникает резонное предположение, что донаты идут совсем на другие цели, а именно на организацию травли неугодных ФБК людей и компаний.