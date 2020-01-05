Сирия, 5 января. ВВС США нанесли авиаудары по по базам проиранских формирований в Абу-Кемале. В Идлибе местные жители устроили демонстрацию против джихадистов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносит точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Даръа повышают меры безопасности после нападения на казармы правительственных сил в городе Тафас.

Корпус Стражей Исламской революции: укрепляет своих позиции в Абу-Кемале на юге Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнала в Идлибе демонстрацию мирных жителей и арестовала организатора.

Международная коалиция: нанесли два авиаудара по базам иранского ополчения на востоке Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы проиранского ополчения, дислоцированные на юге провинции Алеппо, отправили группу бойцов на на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает новостной агентство Baladi News. Часть бойцов и командования прибыли с базы «Азан», расположенной на юге Алеппо. В городах Абу-Кемале и Меядине иранцы укрепляют свои позиции и усиливают охрану на КПП.

Ночью в районе Абу-Кемаля неизвестная авиация нанесла два ракетных удара проиранского ополчения, связанного с Корпусом Стражей Исламской революции, как передает источник в сети Twitter (@Nagi Najjar). Как передает агентство Orient News, авиация принадлежала войскам международной коалиции во главе с США. Накануне сообщалось об интенсификации разведывательных вылетов американских самолетов в воздушном пространстве над Абу-Кемалем. Телеканал Al Hadath также сообщает, что под удар попал штаб «Хашд аш-Шааби», в иракском городе Аль-Каим на границе с Сирией. Поступают сообщения о раненных и убитых.

Все это происходит на фоне длящегося в Дейр-эз-Зоре траура по убитому при авианалете ВВС США командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касему Сулеймании. Он и замглава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом США в районе аэропорта Багдада.Согласно имеющимся данным, высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым со стороны США была нанесена серия ракетных ударов. Президент США Дональд Трамп после появления информации об убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в провинции повышают меры безопасности у своих КПП и баз силы Сирийской арабской армии (САА). КПП установлены на въездах в жилые кварталы, военнослужащие проверяют удостоверения личности и обыскивают граждан. Данные меры были предприняты поле того как в городе Тафас неизвестные обстреляли казармы сирийской армии, а также после того как городе Тель-Шихаб на западе провинции неизвестные вооруженные боевики совершили покушение на жизнь местного жителя – мужчина был тяжело ранен. Рост количества подрывов на путях следования конвоев САА и покушений на представителей официальной власти в Даръа связывают с деятельностью антиправительственных группировок, которые не поддержали перемирия официального Дамаска и боевиков «вооруженной оппозиции», действующей на юге САР.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб совершили боевой вылет самолеты ВКС РФ. Как сообщает новостное агентство Baladi News, в ходе вылета были нанесены точечные удары по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселений Аль-Гадфа и Маарет-Мисрин. Информация о потерях джихадистов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Источник также сообщил, что в поселке Келле на улицы вышли десятки женщин и детей в ходе стихийной демонстрации. Люди требовали ухода группировки «Тахрир аш-Шам» и выступили против произвола боевиков и их главаря Абу Мухаммада аль-Джулани. Силы так называемой «внутренней безопасности» радикалов разогнали демонстрацию и арестовали еще одного мирного жителя, которого подозревают в организации протестной акции. Отметим, что за последние месяцы за время операции «Рассвет в Идлибе», в ходе которой сирийская армия сумела сильно ударить по позициям джихадистов альянса, ХТШ понесла тяжелые потери в живой силе и не менее серьезные для своей репутации. После того как правительственные силы выбили их из «латаминского котла», жители некоторых поселений уже не боятся выступать против джихадистов. Осенью жители Кафр-Харима сами выгнали боевиков из своего города и отказались выплачивать им налоговые сборы.

Ирак

Правительство Ирака запретило любую деятельность сил Международной коалиции во главе с США без одобрения главного командующего ВС Ирака премьер-министра Аделя Абдель Махди. Решение было принято после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил корреспонденту агентства SANA в Багдаде официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил страны генерал Абдель Карим Халаф.

Войска коалиции подтвердили сообщения о двух атаках возле баз США в Ираке. Иракские базы подверглись в субботу двум нападениям, в результате которых военнослужащие возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не пострадали. Неприцельный огонь велся по хорошо укрепленной «зеленой зоне» в иракской столице городе Багдад за пределами объектов коалиции, ракеты упали в окрестностях авиабазы Балад. Иракские силы безопасности в настоящее время проводят расследование инцидентов.