Военные ДНР заявили об обстреле Коминтерново украинскими силовиками

Донецк, 5 января. Населенный пункт Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики подвергся обстрелу киевских силовиков. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

По его данным, минометный огонь украинские военные открыли по Коминтерново в воскресенье утром. Всего солдаты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ выпустили по окраинам села пять мин. Представитель народной республики подчеркнул, что таким образом силовики грубо нарушили установленные договоренности о прекращении огня.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.