The Guardian сообщило о связях Cambridge Analytica с украинской партией

Лондон, 5 января. Британская компания Cambridge Analytica, скандально известная из-за использования личных данных пользователей для политических компаний в США и Великобритании, в 2017 году сотрудничала с одной из украинских политических партий, сообщает The Guardian.

Бывшая сотрудница компании Бриттани Кайзер предоставила данные об участии Cambridge Analytica в избирательных кампаниях в 68 странах мира. Информация появилась в Twitter-аккаунте @HindsightFiles.

По словам Кайзер, она приняла решение обнародовать данные ради собственной безопасности и для того, чтобы предотвратить использование опробованных механизмов на выборах президента США 2020 года.

«Совершенно очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений. Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защитить себя — это собрать как можно больше информации», — заявила Кайзер.

Бывшая сотрудница Cambridge Analytica отметила, что пока бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал «вмешательство России в выборы в США», Cambridge Analytica оказывала значительную поддержку политической партии на Украине. Однако назвать партию Кайзер отказалась.

Кроме того, среди обнародованных Кайзер документов есть доказательства связи Cambridge Analytica с Бразилией, Малайзией и Кенией. Экс-работница компании обещает в ближайшие месяцы опубликовать более 100 тысяч документов о работе Cambridge Analytica в разных странах, а также обнародовать переписку, которая свидетельствует о том, что компания разработала «сложную инфраструктуру подставных компаний для вложения грязных денег в политику».

При этом Кайзер назвала скандал с использованием Cambridge Analytica личных данных пользователей Facebook лишь частью более глобальной операции, которая проводилась при взаимодействии со спецслужбами, политическими и коммерческими компаниями.

Ранее Facebook обвинили в незаконной передаче личных данных пользователей британской аналитической компании Cambridge Analytica. Крупный скандал из-за утечки данных 2,7 млн пользователей Facebook произошел в апреле минувшего года. Тогда Facebook официально уведомила Еврокомиссию о том, что эти сведения могли попасть в Cambridge Analytica (компания сотрудничала с американским лидером Дональдом Трампом во время его президентской кампании в 2016 году).