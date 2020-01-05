Новые комплексы РЭБ существенно повысят «живучесть» российских ракетоносцев Ту-95МС

Минобороны РФ сообщило о грядущем поступлении на вооружение шести модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС в течение 2020 года. Каждый из них оборудован новейшей авионикой и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это стало возможным во многом благодаря стараниям министра обороны Сергея Шойгу, выведшему военно-промышленный комплекс страны на принципиально новый уровень. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

«Модернизация Ту-95МС и продление срока их службы в нашей армии — это вопрос актуальный, — считает собеседник ФАН. — Данного рода техника входит в так называемую «ядерную триаду», то есть является носителем ядерного оружия. А поскольку новейшие стратегические ракетоносцы Ту-160 пока еще только делаются, нужно улучшать те, что есть сейчас: развитие военной техники в мире продолжается, и у вероятного противника появилось более современное высокоточное оружие, для которого такие средства доставки ядерных зарядов являются лакомым куском».

По словам военного эксперта, установка современного радиоэлектронного оборудования и комплексов РЭБ должна значительно повысить «живучесть» Ту-95МС.

«Они «дурят» головки самонаведения ракет класса «воздух-воздух» и зенитноуправляемых ракет. К тому же еще необходимо обманывать вражеские локаторы, которые будут пытаться обнаружить наши бомбардировщики в воздухе. Таким образом, если противника удастся запутать, вероятность выполнения боевой задачи значительно повысится», — объяснил Леонков.

Собеседник ФАН сообщил, что подобную модернизацию пройдут все Ту-95, что увеличит срок их службы — до 2035, а может быть, и до 2040 года. К этому времени их должны будут заменить новейшие Ту-160 версии «М» и «М2», которые сейчас находятся в разработке.

«В последние годы российский военно-промышленный комплекс совершенствуется все сильнее, — считает военный эксперт. — Мы можем создавать всевозможные технические новшества и внедрять их в систему ВС РФ, при этом соотношение качества и цены у нас одно из лучших в мире. Результативность же нашего вооружения доказана многократными испытаниями и реальным боевым опытом в Сирийской Арабской Республике».

У Ту-95МС есть аналоги, и ближайший из них — это его «одноклассник», уже устаревший стратегический бомбардировщик США Б-52H.