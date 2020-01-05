Путин поздравил сотрудников башкирского музея имени Нестерова со 100-летием

Москва, 5 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Башкирского государственного художественного музея имени М. В​​​. Нестерова со 100-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Национальный лидер отметил творческий талант и созидательную деятельность родоначальника музея.

«У истоков создания музея стоял ваш земляк — выдающийся художник, энтузиаст и подвижник Михаил Васильевич Нестеров, который подарил родному городу впечатляющую коллекцию уникальных творческих работ — как своих, так и многих других талантливых мастеров», — говорится в поздравлении.

Президент добавил, что именно коллекция, собранная Нестеровым, легла «в основу богатейшей экспозиции музея». По его словам, круглая дата — знаковое событие в культурной жизни Уфы и всего Башкортостана.

«Важно, что благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами», — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал коллективу учреждения профессиональных успехов и плодотворной работы по сохранению художественного, духовного и исторического наследия.

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