Дамаск, 6 января. Сирийская правительственная армия обнаружила большое количество оружия, которое использовалось вооруженными террористическими группами во время противостояний с сирийскими военными в юго-восточной части Идлиба. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

После жестких боев с войсками САА боевики были вынуждены отступить и направиться в сторону Маарет ан-Нумана. По официальным данным, сирийской правительственной армии удалось освободить порядка 320 километров в восточной и юго-восточной части Идлиба, в том числе порядка 40 деревень и населенных пунктов.

В ходе обследования освобожденных районов сирийским военным удалось обнаружить оружие боевиков, среди которого были пулеметы, ракетная пусковая установка, беспилотники и многое другое. Помимо оружия САА конфисковала оборудование для коммуникации, транспортные средства и мобильный госпиталь, который использовался джихадистами во время оккупации региона.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент сирийская армия при содействии российских военных проводит масштабную военную операцию в Идлибе, зачищая район от террористических группировок. САА движется сразу по двум направлениям, таким образом увеличивая свои шансы на победу над терроризмом.

Ранее сообщалось, что сирийская армия нашла склад оружия и госпиталь боевиков на юго-востоке Идлиба. Во время очередного прочесывания в освобожденных районах провинции САА обнаружила большое количество боеприпасов террористических группировок, в том числе оружия различного калибра и ракеты американского производства TOW, а также четыре небольших беспилотника и несколько пулеметов и снайперских винтовок.

Кроме того, сирийские военные наткнулись на секретный госпиталь боевиков, в котором хранились медикаменты и хирургические приборы западного производства.