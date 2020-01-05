Подруга Началовой рассказала о неудачах певицы в отношениях

Москва, 5 января. Олеся Сазыкина — подруга Юлии Началовой, ушедшей из жизни в 2019 году — раскрыла подробности личной жизни певицы. Она рассказала о неудачах артистки в отношениях с мужчинами.

Сазыкина поделилась, что хорошо знала первого супруга Началовой, экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. По ее словам, певица боготворила первого мужа, и у них была «безумная любовь». Однако позже между ними начались разногласия. По словам Сазыкиной, Ланской изменял Началовой.

«После смерти Юли мы ему говорили: дескать, Дима, признайся публично, что изменял Юле, с кем не бывает. Нет, не стал. Ну что ж, кто хочет, пусть верит словам Ланского. Мне Юля рассказывала, что находила чужие волосы на подушке в их общей с Димой постели, чувствовала запах женских духов», — сказала Олеся Сазыкина в беседе с KP.Ru.

Она отметила, что не думала, что после разрыва с Ланским Началова сможет быть с другим мужчиной, однако певица встретила футболиста Евгения Алдонина. По словам Сазыкиной, за ним Юлия была «как за каменной стеной». В этом браке у Началовой и Алдонина появилась дочь Вера. Подруга певицы также опровергла слухи, что артистка якобы изменяла второму мужу.

«Это неправда. Юля не изменяла мужьям. К сожалению, это Евгений влюбился в другую девушку, его нынешнюю жену. Не захотел обманывать и все рассказал Юле. И все оставил ей, как настоящий мужик», — рассказала Сазыкина.

С гражданским мужем, Александром Фроловым, Юлия Началова начала встречаться в США, где записывала альбом, после развода с футболистом. По словам Сазыкиной, именно тогда у певицы и начались проблемы со здоровьем — врачи обнаружили подагру — и Фролов нанимал врачей, чтобы помочь девушке.

«Главной причиной ухудшения здоровья, я считаю, была неудачная операция по увеличению груди. Она сделала ее для Фролова, чтобы ему больше нравиться», — добавила подруга певицы.

Напомним, Юлия Началова, популярная российская исполнительница, скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщали СМИ, проблемы со здоровьем у артистки начались в начале весны: ее госпитализировали с высоким уровнем сахара в крови. Состояние певицы быстро ухудшалось, и доктора приняли решение ввести ее в искусственную кому, а также подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики прооперировали Началову, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки.