Аэропорт Стамбула запретил встречать туристов с табличками

Стамбул, 5 января. Управляющая компания аэропорта Стамбула запретила туроператорам и агентствам встречать гостей у выхода из зоны таможенного контроля с табличками, об этом сообщает АТОР.

По данным АТОР, находиться в зоне встречи можно только родственникам и близким прибывших путешественников. Компаниям отказали в доступе в зону встреч, а также запретили таблички с указанием названия компании. За незаконные таблички туроператорам грозит штраф в 48 евро.

Запрет стал для туристических компаний неожиданностью. Для организованных встреч отведен зал на 40–50 человек, но и присутствие в зале будет платным ― 4 евро и НДС за каждого гостя. Однако держать таблички запрещено и в специальном зале, фамилии прибывающих туристов высвечиваются на специальном табло, однако это замедляет процесс сбора гостей.