Пограничный контроль в Японии ужесточен после побега Карлоса Гона

Токио, 5 января. Власти Японии усилили контроль на границах после побега бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила министр юстиции Японии Масако Мори.

«Я отдала распоряжение иммиграционным службам и всем соответствующим ведомствам усилить необходимые процедуры и не допустить повторения аналогичной ситуации», — добавила Мори.

Напомним, бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении доверием. 19 ноября 2018 года он был заключен в токийскую тюрьму. Через полгода суд освободил его под залог 500 млн иен (примерно $4,6 млн) и изменил меру пресечения на домашний арест. Японское издание Sankei Shimbun назвало это решение «непростительной ошибкой».

Известно, что сейчас Гон находится в Ливане. По данным ливанского телеканала MTV, он якобы покинул здание в Японии, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов. Однако в начале января Гон эти слухи опроверг и заверил, что бежал без чьей-либо помощи. Кроме того, в своем заявлении экс-глава автоконцерна обвинил японское правосудие в несправедливости. Отметим, что Япония и Ливан не имеют договоренности о выдаче преступников.