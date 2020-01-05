Политолог Филиппов призвал «ставить на контроль» организаторов массовых беспорядков в РФ

Политический аналитик Алексей Филиппов уверен, что власти России должны заранее выявлять и вводить санкции против провокаторов и организаторов массовых беспорядков.

Ранее французское новостное агентство AFP сообщило, что столичная полиция Франции применила слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы. Спецсредство распылили в метрополитене на станции «Пирамид» в центре Парижа. Кроме того, правоохранители активно использовали газ и в районе Восточного вокзала, куда также пришли протестующие.

VIDEO: ???????? Police fire tear gas to disperse demonstrators protesting against pension reform at #Pyramides station in central Paris pic.twitter.com/ZNniOp34dT — AFP news agency (@AFP) January 2, 2020

Отметим, это далеко не первый случай применения слезоточивого газа во время акций протестов во Франции. Комментируя ситуацию, российский политический аналитик и социолог Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что главная обязанность любой власти — обеспечение безопасности граждан.

«Дело в том, что безопасность населения обеспечивается в том числе и борьбой с радикализацией протестов. Ведь когда, казалось бы, мирный митинг внезапно вспыхивает громкими антиправительственными лозунгами и далее начинаются погромы, о какой безопасности вообще может идти речь? Такие ситуации необходимо пресекать на корню и для этого необходимо просто выявлять провокаторов и организаторов беспорядков в рядах митингующих. Далее имена этих людей вносить, может быть, в специальные списки, ставить на контроль и, возможно, вводить другие санкции. В общем, необходимо как-то ужесточать закон», — заявил собеседник ФАН.

Ужесточение закона, по словам Филиппова, необходимо не только Франции, где протестная активность не утихает с ноября 2018 года, но и любому государству, в том числе и России.

«Про Францию говорить не буду, но все мы знаем множество примеров того (Сирия, Ливия, Украина — Прим. ФАН), как Соединенные Штаты организовывали «цветные революции». И там все как под копирку начинается с безобидных, мирных митингов, потом появляются провокаторы и все закручивается так, что через пару недель или месяцев в стране начинается кризис, перерастающий в гражданскую войну. Так вот в России такого допускать нельзя, поэтому и нужно выявлять всех агентов влияния», — продолжил эксперт.

Очень ярко работа иностранных наймитов, по мнению собеседника ФАН, проявлялась летом в столице. Именно тогда сотрудников признанного иноагентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального обвиняли в организации массовых беспорядков.

«Был такой фигурант «московского дела», как Сергей Фомин, и думаю, многие помнят, как по сети гулял ролик, в котором он буквально руководил толпой, направлял движение людской массы. Вот кто он, как не провокатор?» — задается вопросом Филиппов.

Напомним, летом и в начале осени оппозиция устроила серию незаконных акций и митингов из-за недопуска пойманных на грубейших нарушениях избирательного законодательства кандидатов на выборы в Мосгордуму. МГИК законно отказал нарушителям в регистрации, однако «профессиональные борцы с режимом», не согласившись с вердиктом, решили доказывать свою «правоту» не в суде, а на улице.

ФАН, в свою очередь, выпустил расследование, посвященное вмешательству Запада в дела России. Выяснилось, что через «оппозицию» на ситуацию в России пытались повлиять США.