Сотни человек вышли к Белому дому на демонстрацию против войны с Ираном

Вашингтон, 5 января. Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации у Белого дома, направленной против возможной войны США с Ираном и против американской политики на Ближнем Востоке. Организаторами протеста являются более 10 организаций США, выступающих против участия Вашингтона в войнах по всему миру.

Как передает ТАСС, на демонстрации также присутствовали представители иранской диаспоры в США. Митингующие требовали от властей Штатов отказаться от любых боевых действий и санкций против Ирана.

«Администрация президента США [Дональда Трампа] и Пентагон подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство Касема Сулеймани (командующего «Аль-Кудс» КСИР. — Прим. ФАН)», — цитирует агентство слова организаторов акции.

Демонстранты также заявили, что целенаправленное убийство «одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну». По мнению митингующих, если народ США не остановит ее, эта война охватит весь регион и может превратиться в глобальный конфликт. Участники акции также призвали президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Ирака и других стран Ближнего Востока.

Как напоминает «Царьград», США объявили, что дополнительно перебросят на Ближний Восток солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. По данным СМИ, речь идет о трех тысячах человек.

Обстановка в регионе обострилась после того, как американские ВВС по распоряжению Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской Революции Касем Сулеймани.

Как сообщает телеканал «360», 5 января тело иранского генерала доставили в Ахваз. В Иране начались церемонии прощания, которые продлятся до 7 января, после них военачальника похоронят.