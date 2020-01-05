МИД Украины ответил на критику со стороны Польши и Израиля из-за чествования Бандеры

Киев, 5 января. МИД Украины ответил на критику со стороны Польши и Израиля из-за прошедшего в Киеве марша в честь Степана Бандеры.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что чествование Бандеры и других лиц, которые сотрудничали с нацистами, служит «возрождению и сохранению национальной памяти».

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», ― заявила Зеленко в комментарии агентству УНН.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавила, что «цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших». Зеленко заявила, что дискуссии о роли Бандеры и его соратников должны вестись на уровне историков, а не политиков.

Напомним, 1 января в Киеве прошел факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Послы Польши и Израиля осудили шествие, назвав чествование инициаторов этнических чисток оскорблением. Варшава и Тель-Авив выразили сожаление и обеспокоенность тем, что украинские власти отмечают исторические события, которые бы «следовало бы раз и навсегда осудить».

Степан Бандера был главой Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России). Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины. УПА сотрудничала с нацистами и противодействовала Советской армии. Члены УПА причастны к этническим чисткам евреев и поляков, в частности к «Волынской резне», в результате которой были убиты почти 100 тысяч поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.