Американский дипломат Тейлор рассказал, какое оружие будет поставлено Киеву в 2020 году

Киев, 5 января. Вашингтон и Киев продолжают активное обсуждение поставок оружия на Украину. Стороны решают, какое именно вооружение требуется стране. Об этом рассказал бывший бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По словам американского чиновника, украинские власти продолжают плотное взаимодействие с США по вопросу оружия.

«Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос», — рассказал Тейлор.

Он также добавил, что Вашингтон заинтересован в продолжении контактов.

«Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом [Русланом – Прим. ФАН] Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются», — пояснил дипломат.

Тейлор сообщил, что Конгресс США уже согласовал поставку на Украину беспилотных аппаратов, противокорабельных ракет и радиокоммуникационного оборудования.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. Документ включает в себя оказание военной помощи Киеву в размере 300 миллионов долларов, санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также траты на сдерживание России.

По данным американской газеты The Washington Post, администрация президента настаивала на удалении из оборонного бюджета пункта, в котором были прописаны конкретные сроки предоставления военной помощи Киеву.