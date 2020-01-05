Молодая жена Петросяна Брухунова оказалась владелицей элитной квартиры в Москве

Москва, 5 января. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова является обладательницей элитных апартаментов в Москве, об этом стало известно в эфире программы «Пусть говорят».

В редакцию программы поступили документы, которые свидетельствуют о том, что Брухунова стала владелицей элитной квартиры в Москве площадью в 232 квадратных метра с машиноместом и видом на озеро еще в 2016 году, до развода Петросяна с его бывшей супругой Еленой Степаненко.

Журналисты предположили, что квартиру стоимостью около 300 млн рублей Брухуновой мог подарить Петросян. Дорогой подарок мог послужить причиной развода юмориста со Степаненко.

Согласно документам, в шикарной квартире имеется несколько спален и санузлов и даже детская комната. Брухунова едва ли могла позволить себе такую недвижимость. Вероятно, квартира стала подарком от Петросяна, однако доказательств этому нет. Тем не менее Степаненко не потребовались конкретные доказательства, в 2018 году она подала на развод с юмористом.

Ранее друг юмориста Георгий Терехов рассказал, что Петросян отказался заводить детей от Брухуновой. Приятель знаменитого артиста в эфире Первого канала прокомментировал слухи о беременности 30-летней жены Петросяна. Слухи об интересном положении Брухуновой появились после мониторинга ее подписок в социальных сетях. Женщина следит за страницами, которые посвящены детям и их воспитанию, а также подписана на блог одного элитного перинатального центра, в котором рожали многие отечественные звезды.

О романе юмориста Петросяна с его личной помощницей Брухуновой, которая младше его почти на 45 лет, стало известно в конце лета прошлого года. Позже выяснилось, что юморист последние годы жил со своей помощницей.