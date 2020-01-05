Зеленский разрешил посещавшему Крым Dr. Alban выступить на Украине

Киев, 5 января. Шведский исполнитель Dr. Alban получил разрешение выступить на Украине после личного вмешательства президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам музыкант в своем Instagram.

Ранее исполнителя не пускали на Украину после гастролей в Крыму.

«Встретил президента Украины Зеленского. Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу в Крыму. С вмешательством президента я смог попасть на Украину», — написал он.

После этого музыкант стал специальным гостем новогоднего шоу бывшей программы Зеленского «Вечерний квартал». Dr. Alban спел свой хит It’s my life, а также был задействован в одном из юмористических номеров.

Напомним, Dr. Alban попал в базу украинского сайта «Миротворец» после выступлений в Крыму. После этого власти Украины запретили исполнителю въезд на территорию страны.

Бывший участник «Квартала 95» Владимир Зеленский покинул студию после победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине весной 2019 года. Несмотря на политическую карьеру, он не забыл своих бывших коллег по цеху и объявил о ежегодном розыгрыше Кубка президента, который будет вручаться лучшим комикам Украины.

Студия выбрала комика, который заменит Владимира Зеленского на сцене. По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем участнике дуэта «Братья Шумахеры» Юрии Великом.