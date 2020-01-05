Под Иркутском разыскивают стрелка, ранившего шестилетнего мальчика в Новый год

Иркутск, 5 января. Ребенок получил пулевое ранение в результате беспорядочной пальбы в воздух неизвестным стрелком в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе иркутского управления МВД.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на одном из дачных участков, где ребенок проводил время с родителями. Пуля попала в лицо шестилетнему мальчику.

«Пуля чуть не попала ему в щеку, лишь чудом слегка зацепив. Ребенку наложили три шва. Стрелка ищут всем городом», — говорится в группе «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте»

Правоохранители предполагают, что это несчастный случай. Пуля была отправлена на исследование криминалистам, ведется поиск владельца оружия, передает телеканал «360».

«Пуля, скорее всего, упала сверху. То есть умысла на причинение вреда, возможно, не было», — говорится в сообщении.

Всех, кто знает информацию о происшествии, призвали обратиться в полицию.

Ранее ФАН сообщал, что около 10 человек погибли в США из-за стрельбы на новогодних вечеринках.

Кроме того, житель Омска в новогоднюю ночь выстрелил в себя фейерверком.