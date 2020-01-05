САА обнаружила тайник с оружием и боеприпасами «ан-Нусры» на юге Идлиба

Дамаск, 5 января. Подразделения сирийской правительственной армии нашли большое количество оружия и снаряжения боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 в ходе операций по прочесыванию освобожденных районов на юге Идлиба. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди обнаруженного оружия было множество ракет, с помощью которых террористы наносили удары по армейским объектам, сирийским городам и деревням, находящихся в окрестностях Идлиба и северной части Хамы.

Сирийская правительственная армия работает над завершением военной подготовки, необходимой для возобновления операций в направлении города Маарет ан-Нумана и международной дороги Алеппо — Дамаск, которая проходит в этом регионе.Совсем недавно было объявлено, что в ходе антитеррористической операции сирийской армии удалось освободить 44 города и деревни площадью 320 квадратных километров.

Это далеко не первый случай, когда Сирийская арабская армия (САА) натыкается на оружие и боеприпасы террористических группировок, оставленные после ухода боевиков из региона. Такое происходит практически ежедневно. В данный момент сирийские военные продолжают осмотр освобожденных регионов с целью обезопасить их для мирных жителей. Как правило, дело не ограничивается лишь оружием. Иногда боевики оставляют после себя мины и СВУ, прячут их на дорогах или в других местах скопления людей. Специально для таких случаев в Идлибе работает команда саперов, готовая обезвредить любое взрывное устройство до того, как оно нанесет вред местному населению.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили сеть туннелей и траншей, вырытых запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» во время прочесывания юго-восточной части провинции Идлиб.

В некоторых туннелях и траншеях были найдены штаб-квартиры террористов, где хранилось оружие, боеприпасы и экипировка.

1 Организация запрещена на территории РФ.