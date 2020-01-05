Онколог Андрей Павленко умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 января. Хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка, умер в Петербурге. Об этом журналистам сообщила супруга медика Анна.

1 января умирающий Павленко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал людей, столкнувшихся с этим страшным заболеванием, не опускать руки.

«Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал доктор.

Запись собрала более 4 тыс. комментариев и была процитирована более 8 тыс. раз. Подписчики врача выражали ему слова поддержки, желали ему пойти на поправку и даже начали молиться о чуде, чтобы он выздоровел.

О том, что у него рак желудка, онколог узнал весной минувшего года. С этого момента он стал вести подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела». В них он рассказывал о том, как борется с болезнью и о том, как лечат онкозаболевания в России.