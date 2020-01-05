Трамп предупредил, что ударит по Ирану «прекрасным оборудованием» за 2 трлн долларов



Москва, 5 января. Иран в случае нападения на Штаты, столкнется с новейшей военной техникой, на которую Вашингтон потратил «два триллиона долларов», заявил американский президент Дональд Трамп.

Угрозы в адрес Тегерана политик опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Тут же он подчеркнул, что ни одна страна не может сравниться в мощи с США.

«Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону… и без колебаний!» — пообещал Трамп.

Отметим, что это уже не первая угроза Трампа Ирану за минувшие дни. Ранее он заявил, что США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, в том числе объектам культуры, если будут атакованы американцы. Названное Трампом число целей не случайно, именно такое количество американцев было захвачено в плен в Иране в ноябре 1979 года после исламской революции в стране. Отдельно стоит обратить внимание на то, что угрозы Трампа ударить по объектам культуры Исламской Республики нарушают нормы международного права.

Однако после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада не приходится сомневаться в том, что международное право не может остановить Вашингтон. О том, что действия Белого дома грубо нарушают эти нормы, ранее указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что убийство Сулеймани идет вразрез с декларируемыми США целями о борьбе с терроризмом.

Официальный Тегеран после уничтожения генерала обещал Штатам возмездие. Сегодня в Иране началось прощание с генералом. Миллионы иранцев участвуют в церемонии, скандируя «Смерть Америке».

Напомним, Касем Сулеймани был национальным героем Ирана и командовал элитным подразделением специального назначения «Кудс» КСИР. Вашингтон счел, что он и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. 3 января Трамп лично отдал приказ о ракетном ударе по аэропорту Багдада, когда там находились Сулеймани и аль-Мухандис.