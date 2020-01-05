Юргенс заявил, что нововведения в ОСАГО снизили среднюю премию страховых компаний

Москва, 5 января. Нововведения в системе ОСАГО в 2019 году позволили снизить среднюю премию страховых компаний в большинстве регионов России. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В январе 2019 года стартовала реформа, которая предполагает индивидуализацию тарифов ОСАГО. Кроме того, с июня споры между страховщиком и клиентом в досудебном порядке сможет решить финансовый уполномоченный, а в конце года было запущено мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Согласно нововведениям, на стоимость тарифа оказывает влияние степень риска: водители, которые редко нарушают ПДД, получают скидку. Вместо четырех категорий водителей делят на 58, а тарифный коридор был расширен на 20%.

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что индивидуализация тарифов ОСАГО привела к снижению средней премии по обязательной «автогражданке» в 76 регионах РФ. Если же говорить об общих показателях, то средняя премия по стране снизилась примерно на 5%. Он добавил, что нововведения привели к усилению конкуренции между страховыми компаниями.

«Мы убеждены, что следующий год и дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведут к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев и к повышению комфорта их взаимодействия со страховыми компаниями», — сказал Юргенс в комментарии ТАСС.

Как отмечает агентство, в декабре Юргенс уточнял, что за 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась с 5,7 тысячи до 5,4 тысячи рублей.

Ранее в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД при проверках. В соответствии с изменениями, водители могут при проверках предъявить полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Сотрудник полиции, в свою очередь, может проверить факт заключения договора обязательного страхования в автоматизированной системе.