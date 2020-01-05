Сирийская армия обнаружила сеть туннелей «Джебхат ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 5 января. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили сеть туннелей и траншей, вырытых запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1» во время прочесывания юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Эти траншеи, которые считались первыми оборонительными линиями террористов, простираются между домами и в пределах сельскохозяйственных земель вблизи сирийских городов Джарджаназ и Ат-Тах, расположенных недалеко от международной дороги М4.

В некоторых туннелях и траншеях были найдены штаб-квартиры террористов, где хранилось оружие, боеприпасы и экипировка.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что в прошлом месяце сирийская армия освободила более 40 городов и деревень в южной части Идлиба после масштабной военной операции в этом районе.

В данный момент сирийские военные при поддержке российской стороны продолжают военную операцию по восстановлению контроля над провинцией Идлиб, продвигаясь сразу в двух направлениях в южном регионе. Кроме того, САА продолжает прочесывать освобожденные от джихадистов районы в поисках мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могут быть спрятаны на дорогах.

Ранее сообщалось, что о время осмотра населенных пунктов Аль-Рафа, Таль-эш-Шейх, Умм-Джалал сирийская правительственная армия обнаружила другую сеть туннелей, траншей и укреплений, простирающуюся на десятки километров. Эти туннели были вырыты террористическими группировками для обеспечения передвижения боевиков и защиты от ударов правительственной армии.

В одном из туннелей пряталась банда боевиков, которая использовали его в качестве плацдарма для атак на позиции Сирийской арабской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.