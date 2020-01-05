Шведские хоккеисты обиделись на россиян за поцелуй герба в полуфинале МЧМ

Прага, 5 января. Молодежная сборная Швеции раскритиковала поведение российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира, проходящем в Чехии.

Шведским хоккеистам не понравилось поведение нападающего сборной РФ Александра Хованова. Российский форвард, проезжая мимо скамейки запасных шведской команды, поцеловал герб страны на своей майке.

По мнению скандинавских игроков, такой поступок является проявлением неуважения к их команде. Противники россиян согласны с тем, что встреча получилась захватывающей и эмоциональной, но это не оправдывает, по их словам, поведение Хованова.

«Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — заметил форвард Самуэль Фагемо.

Напомним, сборная России выиграла сверстников из Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира. Встреча закончилась в овертайме со счетом 5:4. Александр Хованов забил одну шайбу в первом периоде матча, выведя вперед российскую команду.

В финале сборная РФ встретится с командой Канады, которую россияне уже обыграли на групповой стадии со счетом 6:0. Тогда по окончании игры капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения национального гимна Российской Федерации. Это увидел капитан национальной команды России Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и арбитру матча.

Финальный матч пройдет 5 января в Остраве.