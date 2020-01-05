NYT выяснила, что Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Нью-Йорк, 5 января. Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани наперекор Пентагону и вопреки данным разведки. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на информацию нескольких источников в оборонном ведомстве и администрации США.

NYT выяснила подробности приказа Дональда Трампа убить Касема Сулеймани. По словам собеседников издания, изначально, 28 декабря, Трамп отказался от убийства иранского генерала и вместо этого приказал ударить 30 декабря по лагерю шиитской группировки «Катаиб Хезболла». В результате этой атаки погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев были ранены. Эти события спровоцировали массовые акции у посольства США в Багдаде.

«По словам представителей министерства обороны и администрации, господин Трамп наблюдал, возмущаясь, как в телерепортажах показывали нападения на американское посольство в Багдаде (…) К концу четверга президент пошел на крайний вариант. Высшие чиновники Пентагона были ошеломлены», — пишет газета.

При этом Трамп, согласно информации издания, проигнорировал поступившие 30 декабря данные разведки, согласно которым ничего из ряда вон выходящего на Ближнем Востоке не происходило. Более того, разведка пришла к выводу, что «масштабные нападения на военных США», подготовку которых Вашингтон приписывает Касему Сулеймани, не были неизбежными, так как верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы предложил командующему «Аль-Кудс» вернуться в Тегеран для дальнейших консультаций.

По информации источников газеты, в обсуждении подготовки операции против Сулеймани принимал участие ограниченный круг лиц, в том числе помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, глава ЦРУ Джина Хаспел и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Напомним, Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США. По имеющейся информации, атака пришлась на автомобильную колонну, где находился Сулеймани. Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар.