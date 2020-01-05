Прощание с убитым генералом Сулеймани проходит в Иране под возгласы «Смерть Америке»

Тегеран, 5 января. Прощание с убитым США генералом Касемом Сулеймани проходит в воскресенье в Иране. В церемонии принимают участие миллионы местных жителей.

Как уточняет агентство ISNA, сначала с Сулеймани простятся в городе Ахваз на юго-западе страны, затем тело перевезут в Мешхед, в понедельник церемония прощания пройдет в Тегеране. Только после этого во вторник военного похоронят в Кермане.

Улицы Ахваза в эти минуты наполнены людьми с портретами генерала в руках. Они следом за глашатым обещают отомстить США за убийство национального героя. В громкоговорителях, установленных по всему городу, раздается лозунг «Смерть Америке».

تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در اهوازhttps://t.co/8ctHrYI0sj pic.twitter.com/16TK8amjg0 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 5, 2020

Напомним, генерал Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и оказывал существенную помощь шиитским формированиям в борьбе против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Он и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса были убиты США в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Приказ об ударе отдал лично американский президент Дональд Трамп. В официальном заявлении Пентагона убийство было названо «оборонительными мерами для защиты американского персонала за рубежом» (31 декабря в столице Ирака прошли протесты, манифестанты даже попытались взять штурмом здание посольства США, Вашингтон обвинил в разжигании беспорядков Иран. — Прим. ФАН).

За убийство Сулеймани уже пообещали отомстить и президент Ирана Хасан Роухани, и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Накануне в священном шиитском городе Кум в Иране над мечетью Джамкаран был поднят красный флаг — он не будет спущен, пока Сулеймани не будет отомщен. В ответ Трамп заявил, что если американцы будут атакованы, то Штаты нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.

1 Организация запрещена на территории РФ.