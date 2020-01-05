Пассажирский лайнер экстренно сел в Канаде из-за отвалившегося шасси

Оттава, 5 января. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Канаде. Причиной стало ЧП с шасси: одно из его колес отвалилось прямо во время взлета лайнера Bombardier Dash 8.

Один из пассажиров снял этот момент на видео и выложил ролик в Cеть.

«Итак, я сейчас в самолете, который только что потерял колесо ... 2020 год начинается довольно хорошо», — с иронией написал он в своем микроблоге в Twitter. Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien ???? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

По данным телеканала CBC, самолет принадлежит авиакомпании Air Canada. Лайнер должен был совершить внутренний перелет из Монреаля в Сегеней.

Уточняется, что самолет был вынужден еще почти час кружить над аэропортом вылета, чтобы выработать топливо. На борту судна находилось 52 пассажира. В ходе вынужденной посадки никто не пострадал.