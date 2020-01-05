Специалисты HeadHunter рассказали о планах работодателей повысить зарплаты

Москва, 5 января. Компании с российским капиталом планируют повысить зарплаты сотрудникам в среднем на 10% в 2020 году, а компании с иностранным капиталом — на 7%. Соответствующие данные выяснили специалисты HeadHunter.

Пересмотр зарплат планируется на январь 2020 года в 20% российских компаний и 16% зарубежных предприятий. Остальные работодатели собираются повысить выплаты сотрудникам в течение первого полугодия.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — сообщили в HeadHunter, передает «Российская газета».

При этом всего 19,8% компаний с российским капиталом не собираются пересматривать заработные платы сотрудников. Доля таких предприятий среди компаний с иностранным капиталом — 11,5%.

В декабре 2019 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил изменить методику расчета зарплаты врачей в России. По его мнению, средняя заработная плата врачей должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений.