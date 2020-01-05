Десятки ушедших под лед машин рыбаков во Владивостоке сняли на видео

Владивосток, 5 января. Видео ЧП в бухте Воевода на острове Русский, где под лед ушли сразу около 30 машин, опубликовали в Сети.

Ролик снял один из очевидцев массового затопления автомобилей любителей зимней рыбалки. Очевидцы сообщили местному порталу Deita.ru, что только один рыбак догадался припарковаться не прямо на льду, а в стороне, поэтому его машина не пострадала.

г. Владивосток, о. Русский, бухта Воевода.‼‼ подул ветер давануло лёд. В миг ушло под воду больше 20 машин. pic.twitter.com/LQfukjOPlr — Сахалин (@_D_G_N_) 5 января 2020 г.

В главке МЧС по Приморскому краю буквально накануне в очередной раз напомнили о том, что выезд автотранспорта на лед категорически запрещен. Однако, несмотря на предупреждения спасателей, выезды автомобилей на лед продолжаются. В ведомстве обратили внимание, что структура льда морских акваторий особенно коварна. Дело в том, что на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы, а это делает его структуру переменчивой.