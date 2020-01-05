Москва, 5 января. Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Отмечается, что это явление позволит наблюдать самый большой диск Солнца в году.

«5 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в году», — говорится в сообщении Московского планетария.

Астроном Александр Якушечкин в комментарии РИА Новости сообщил, что перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты — Земля пройдет в 10.48 по московскому времени. Перигелий орбиты Земли удален от Солнца на расстояние более 147 миллионов километров — это почти на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния от планеты до звезды. Земля проходит перигелий 2–5 января, то есть, в среднем, через 13 дней после зимнего солнцестояния в Северном полушарии.

Напомним, 22 декабря состоялось зимнее солнцестояние — самый короткий день в году в Северном полушарии, а предшествующая ему ночь является самой длинной. С зимним солнцестоянием связаны многовековые традиции и мистические практики, подробнее о которых можно узнать в материале Федерального агентства новостей.